    Yaponiya hərbçisi Çinin Tokiodakı səfirliyinə qanunsuz şəkildə daxil olub

    Yaponiya hərbçisi Çinin Tokiodakı səfirliyinə qanunsuz şəkildə daxil olub

    Martın 24-də Çinin Tokiodakı səfirliyinin ərazisinə qanunsuz daxil olan Yaponiyanın Özünümüdafiə Qüvvələrinin leytenantı bir müddət diplomatik missiyanın ərazisində ağacların arasında gizlənib, bundan sonra isə özü oranın əməkdaşlarını səsləyib.

    "Report"un NHK-ya istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə polis idarəsindən bildirilib.

    Hüquq-mühafizə orqanlarının məlumatına görə, 23 yaşlı hərbi qulluqçu saxlanılarkən üzərində soyuq silah olmayıb. Bıçaq daha sonra səfirlik ərazisindəki kolluqlarda tapılıb. Saxlanıldıqdan sonra leytenant polisə təhvil verilib və orada onun dindirilməsi davam etdirilir.

    İstintaq orqanları həmçinin saxlanılan şəxsin xidmət etdiyi Kyuşu adasındakı Miyazaki prefekturasında yerləşən ordu bazasında da axtarış aparıblar.

    Yaponiya KİV-lərinin məlumatına əsasən, hərbçi Çinin Tokiodakı səfirindən Yaponiyanın ünvanına sərt bəyanatları dayandırmağı tələb etmək niyyətində olduğunu etiraf edib. Bundan əlavə, o, Çin diplomatik missiyasının rəhbərinin gözü qarşısında intihar etməyə hazırlaşırdı.

    İnsidentlə əlaqədar Çin XİN Tokioya qəti etirazını bildirib və öz vətəndaşlarına Yaponiyaya səfər etməkdən çəkinməyi tövsiyə edib.

    Xatırladaq ki, 2025-ci ilin sonlarında Yaponiyanın Baş naziri Sanae Takaiçinin parlament debatları zamanı Tayvan ətrafında yaranan mümkün hərbi böhranın Tokioya güc tətbiq etmək hüququ verə biləcəyi ilə bağlı bəyanatından sonra Yaponiya və Çin arasında münasibətlər kəskin şəkildə gərginləşmişdi. Pekin bu sözləri açıq təhdid və Çinin daxili işlərinə müdaxilə kimi qiymətləndirərək Yaponiya hökumətinin rəhbərindən bu bəyanatı təkzib etməyi tələb edib.

    Японский военный незаконно проник на территорию посольства Китая в Токио

    09:13

    Yaponiya hərbçisi Çinin Tokiodakı səfirliyinə qanunsuz şəkildə daxil olub

    Digər ölkələr
    08:54

    Suriyanın hərbi bazasına İraq ərazisindən PUA-lar ilə hücum edilib

    Digər ölkələr
    08:34

    Yaponiya ordusu informasiya müharibəsi üçün xüsusi bölmələr yaradıb

    Digər ölkələr
    08:16

    Meksikalı fəallar Dünya Kubokuna etiraz ediblər

    Digər ölkələr
    07:53

    İran Yaxın Şərqdəki Amerika universitetlərini vurmaqla hədələyib

    Region
    07:09

    "Aluminium Bahrain" şirkəti İrandan obyektlərinə hücum edildiyini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    06:38

    WP: Pentaqon İranda həftələrlə davam edəcək quru əməliyyatlara hazırlaşır

    Digər ölkələr
    06:15

    Karol Navrocki ABŞ-də Aİ-nin siyasətini tənqid edib

    Digər ölkələr
    05:41

    Kim Çen In Şimali Koreyanın xüsusi təyinatlı qüvvələrini yoxlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti