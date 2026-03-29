Японский военный незаконно проник на территорию посольства Китая в Токио

Лейтенант Сухопутных сил самообороны Японии, незаконно проникший 24 марта на территорию посольства Китая в Токио, некоторое время скрывался среди деревьев на территории дипмиссии, после чего сам окликнул ее сотрудников.

Как передает Report со ссылкой на NHK, об этом сообщили в полиции.

По данным правоохранителей, при задержании у 23-летнего военнослужащего холодного оружия при себе не оказалось. Позднее нож был найден в зарослях на территории посольства. После задержания лейтенант был передан полиции, где его продолжают допрашивать.

Следственные органы также провели обыск на армейской базе в префектуре Миядзаки на острове Кюсю, где проходил службу задержанный.

Японские СМИ сообщают, что военный признался в намерении потребовать от посла КНР в Токио прекратить жесткие заявления в адрес Японии. Кроме того, по их информации, он собирался покончить с собой на глазах у главы китайской дипмиссии.

В связи с инцидентом МИД Китая выразил Токио строгий протест и рекомендовал гражданам КНР воздержаться от поездок в Японию.

Напомним, отношения между Японией и Китаем резко обострились в конце 2025 года после заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити в ходе парламентских дебатов о том, что возможный военный кризис вокруг Тайваня может дать Токио право на применение силы. В Пекине эти слова расценили как открытую угрозу и вмешательство во внутренние дела КНР, потребовав от главы японского правительства дезавуировать данное заявление.