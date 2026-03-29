    ÜTT danışıqları ABŞ və Hindistan arasındakı fikir ayrılıqları səbəbindən dalana dirənib

    • 29 mart, 2026
    • 09:34
    ÜTT danışıqları ABŞ və Hindistan arasındakı fikir ayrılıqları səbəbindən dalana dirənib

    Ümumdünya Ticarət Təşkilatının (ÜTT) islahatı və rəqəmsal yükləmələr kimi elektron ötürmələrə gömrük rüsumlarının tətbiqinə dair moratoriumun uzadılması üzrə danışıqlar heç bir irəliləyiş əldə olunmadan yekun mərhələyə qədəm qoyub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi üç diplomata istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, ÜTT-nin Kamerundakı görüşündə ticarət nazirləri bu ay müddəti başa çatan elektron ticarətə dair moratoriumun uzadılması məsələsi ilə bağlı Birləşmiş Ştatlar və Hindistan arasındakı fikir ayrılığını aradan qaldırmağa çalışırlar.

    Moratoriumun uzadılmasına, tarif siyasətinin səbəb olduğu ticarət sarsıntıları və Yaxın Şərqdəki münaqişə ilə bağlı ciddi pozuntularla keçən bir ildən sonra ÜTT-nin sınağı kimi baxılır.

    Üç diplomatın sözlərinə görə, Hindistan müddətin iki il uzadılmasına razılaşmağa hazır olduğuna işarə edib. Lakin ABŞ-nin ticarət nümayəndəsi Ceymison Qrir bildirib ki, Vaşinqton qadağanın müvəqqəti uzadılmasında maraqlı deyil və yalnız onun daimi xarakter daşımasının tərəfdarıdır.

    Biznes nümayəndələrinin iddialarına görə, moratoriumun uzadılması proqnozlaşdırılan mühitin təmin edilməsi üçün olduqca vacibdir, əks halda, rüsumların tətbiq edilə biləcəyindən ehtiyat edirlər.

    "Moratoriumun daimi olaraq uzadılması ABŞ-nin ticarət təşkilatının işində tam iştirakını davam etdirməsi üçün ona inam verər", - ABŞ-nin ÜTT-dəki səfiri Cozef Barlun danışıqlar ərəfəsində "Reuters"ə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, əgər moratorium uzadılmasa, ABŞ bundan ÜTT-ni yenidən kəskin tənqid atəşinə tutmaq üçün bəhanə kimi istifadə edəcək.

    Ümumdünya Ticarət Təşkilatı (ÜTT) gömrük rüsumları
    Переговоры в ВТО зашли в тупик из-за разногласий между США и Индией

    Son xəbərlər

    09:34

    ÜTT danışıqları ABŞ və Hindistan arasındakı fikir ayrılıqları səbəbindən dalana dirənib

    Digər ölkələr
    09:28

    Azərbaycan Basketbol Liqasının XX turunda bu gün bir oyun keçiriləcək

    Komanda
    09:13

    Yaponiya hərbçisi Çinin Tokiodakı səfirliyinə qanunsuz şəkildə daxil olub

    Digər ölkələr
    08:54

    Suriyanın hərbi bazasına İraq ərazisindən PUA-lar ilə hücum edilib

    Digər ölkələr
    08:34

    Yaponiya ordusu informasiya müharibəsi üçün xüsusi bölmələr yaradıb

    Digər ölkələr
    08:16

    Meksikalı fəallar Dünya Kubokuna etiraz ediblər

    Digər ölkələr
    07:53

    İran Yaxın Şərqdəki Amerika universitetlərini vurmaqla hədələyib

    Region
    07:09

    "Aluminium Bahrain" şirkəti İrandan obyektlərinə hücum edildiyini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    06:38

    WP: Pentaqon İranda həftələrlə davam edəcək quru əməliyyatlara hazırlaşır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti