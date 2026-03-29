Переговоры в ВТО зашли в тупик из-за разногласий между США и Индией

Переговоры по реформе Всемирной торговой организации и продлению моратория на введение таможенных пошлин на электронные передачи, такие как цифровые загрузки, вступили в заключительный день в воскресенье без какого-либо прорыва.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на трех дипломатов.

Отмечается, что министры торговли на встрече ВТО в Камеруне пытаются преодолеть разрыв между Соединенными Штатами и Индией по вопросу продления моратория на электронную торговлю, срок действия которого истекает в этом месяце.

Продление моратория рассматривается как проверка значимости ВТО после года торговых потрясений, вызванных тарифной политикой, и серьезных сбоев, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке.

По словам трех дипломатов, Индия дала понять, что готова согласиться на продление сроком на два года. Торговый представитель США Джеймисон Грир, однако, заявил, что Вашингтон не заинтересован во временном продлении запрета и выступает только за его постоянный характер.

Представители бизнеса утверждают, что продление крайне важно для обеспечения предсказуемости, опасаясь, что в противном случае могут быть введены пошлины.

"Постоянное продление моратория придало бы США уверенность в том, чтобы оставаться полностью вовлеченными в работу торговой организации", - заявил Reuters накануне переговоров посол США при ВТО Джозеф Барлун.

По его словам, если мораторий не будет продлен, США используют это как предлог, чтобы вновь обрушиться с критикой на ВТО.