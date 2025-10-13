Индонезия назначила нового посла в Азербайджане.

Как сообщает Report, им стал Берлиан Хелми.

Отметим, что ранее Хелми занимал должность директора по вопросам политики и идеологии в Национальном институте устойчивости и являлся заместителем главы миссии в посольстве Индонезии в России.