    Индонезия назначила нового посла в Азербайджане

    Внешняя политика
    • 13 октября, 2025
    • 09:22
    Индонезия назначила нового посла в Азербайджане

    Индонезия назначила нового посла в Азербайджане.

    Как сообщает Report, им стал Берлиан Хелми.

    Отметим, что ранее Хелми занимал должность директора по вопросам политики и идеологии в Национальном институте устойчивости и являлся заместителем главы миссии в посольстве Индонезии в России.

    Индонезия Азербайджан посольство Берлиан Хелми
    İndoneziya Azərbaycana yeni səfir təyin edib
    Indonesia appoints new ambassador to Azerbaijan

