İndoneziya Azərbaycana yeni səfir təyin edib
Xarici siyasət
- 13 oktyabr, 2025
- 09:31
İndoneziya Azərbaycana yeni səfir təyin edib.
"Report"un məlumatına görə, o, Berlian Helmi olub.
Qeyd edək ki, B.Helmi daha əvvəl Milli Dayanıqlılıq İnstitutunda siyasət və ideologiya məsələləri üzrə direktor vəzifəsində çalışıb və İndoneziyanın Rusiyadakı səfirliyində missiya rəhbərinin müavini olub.
