    İndoneziya Azərbaycana yeni səfir təyin edib

    Xarici siyasət
    • 13 oktyabr, 2025
    • 09:31
    İndoneziya Azərbaycana yeni səfir təyin edib

    İndoneziya Azərbaycana yeni səfir təyin edib.

    "Report"un məlumatına görə, o, Berlian Helmi olub.

    Qeyd edək ki, B.Helmi daha əvvəl Milli Dayanıqlılıq İnstitutunda siyasət və ideologiya məsələləri üzrə direktor vəzifəsində çalışıb və İndoneziyanın Rusiyadakı səfirliyində missiya rəhbərinin müavini olub.

    Индонезия назначила нового посла в Азербайджане
    Indonesia appoints new ambassador to Azerbaijan

