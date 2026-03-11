Ильхам Алиев: Визит Кошты в Азербайджан сыграет важную роль в двухсторонних отношениях

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что визит в Азербайджан президента Совета Европейского союза Антониу Кошты сыграет важную роль в двухсторонних связях.

Как передает Report, об этом президент Азербайджана заявил в ходе совместного заявления для прессы с президентом Совета Европейского союза.

"Рад вас приветствовать здесь в Азербайджане. Мы виделись дважды в прошлом году. И я вас пригласил и рад что вы приняли это приглашение. Ваш визит сыграет большую роль в двухсторонних отношениях", - заявил Ильхам Алиев.