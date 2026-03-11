İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Xarici siyasət
    • 11 mart, 2026
    • 17:09
    İlham Əliyev: Koştanın Azərbaycana səfəri ikitərəfli əlaqələrdə mühüm rol oynayacaq
    İlham Əliyev

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Avropa İttifaqı (Aİ) Şurasının Prezidenti Antonio Koştanın Azərbaycana səfərinin ikitərəfli əlaqələrdə mühüm rol oynayacağını bəyan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti Aİ Şurasının Prezidenti ilə mətbuata bəyanatlarla çıxışı zamanı bildirib.

    "Sizi burada, Azərbaycanda salamlamaqdan məmnunam. Biz ötən il iki dəfə görüşmüşük. Mən sizi dəvət etmişdim və şadam ki, siz bu dəvəti qəbul etdiniz. Sizin bu səfəriniz ikitərəfli münasibətlərdə böyük rol oynayacaq", - İlham Əliyev deyib.

    İlham Əliyev Avropa İttifaqı Antonio Koşta
    Ильхам Алиев: Визит Кошты в Азербайджан сыграет важную роль в двухсторонних отношениях
    Ilham Aliyev: Costa's visit to Azerbaijan to play important role in bilateral relations

