İlham Əliyev: Koştanın Azərbaycana səfəri ikitərəfli əlaqələrdə mühüm rol oynayacaq
Xarici siyasət
- 11 mart, 2026
- 17:09
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Avropa İttifaqı (Aİ) Şurasının Prezidenti Antonio Koştanın Azərbaycana səfərinin ikitərəfli əlaqələrdə mühüm rol oynayacağını bəyan edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti Aİ Şurasının Prezidenti ilə mətbuata bəyanatlarla çıxışı zamanı bildirib.
"Sizi burada, Azərbaycanda salamlamaqdan məmnunam. Biz ötən il iki dəfə görüşmüşük. Mən sizi dəvət etmişdim və şadam ki, siz bu dəvəti qəbul etdiniz. Sizin bu səfəriniz ikitərəfli münasibətlərdə böyük rol oynayacaq", - İlham Əliyev deyib.
Son xəbərlər
17:59
Paşinyan: Azərbaycandan yanacaq idxalı qiymətləri aşağı salıb və bazarda monopoliyanı "sındırıb"Energetika
17:57
Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti auditor seçirMaliyyə
17:50
Monreal Protokolu ilə müəyyən olunmuş tənzimlənən ozondağıdıcı maddələrin siyahısı yenilənibSənaye
17:49
Bələdiyyələrin vahid informasiya sisteminə ötürüləcək və oradan əldə ediləcək məlumatların dairəsi təsdiqlənibDaxili siyasət
17:48
İnzibati cərimələrin qaytarılması qaydası təsdiqlənibDaxili siyasət
17:36
Rahid Əmirquliyev: "6510 manatlıq cərimə I Liqa klubu üçün çox böyükdür"Futbol
17:35
Azərbaycan Metrologiya İnstitutu auditor seçirMaliyyə
17:33
Əli Əsədov və Fransisko Qamboa Azərbaycan-Kosta Rika əməkdaşlığını müzakirə edibXarici siyasət
17:32