Ильхам Алиев: Суд над лидерами сепаратистов стал аналогом Нюрнбергского трибунала

Лидеры сепаратистов, военные преступники и убийцы детей предстали перед азербайджанским судом.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в ходе выступления на 7-м Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

По словам главы государства, по своей сути и форме это было аналогом Нюрнбергского трибунала.

"Только на этот раз на скамье подсудимых оказались армянские фашисты. Те, кто угрожал нам, заявляя, что приедет на танках, оккупирует Баку и будет пить здесь чай, сегодня пьют азербайджанский чай в наших тюрьмах. Их танки выставлены в Парке военных трофеев", - сказал президент.

Алиев отметил, что для полного понимания сути и характера оккупации, а также исторической победы азербайджанского народа гости могут посетить Парк Победы, Музей Победы и Парк военных трофеев.