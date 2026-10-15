Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Ильхам Алиев: Суд над лидерами сепаратистов стал аналогом Нюрнбергского трибунала

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 13:39
    Ильхам Алиев: Суд над лидерами сепаратистов стал аналогом Нюрнбергского трибунала

    Лидеры сепаратистов, военные преступники и убийцы детей предстали перед азербайджанским судом.

    Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в ходе выступления на 7-м Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

    По словам главы государства, по своей сути и форме это было аналогом Нюрнбергского трибунала.

    "Только на этот раз на скамье подсудимых оказались армянские фашисты. Те, кто угрожал нам, заявляя, что приедет на танках, оккупирует Баку и будет пить здесь чай, сегодня пьют азербайджанский чай в наших тюрьмах. Их танки выставлены в Парке военных трофеев", - сказал президент.

    Алиев отметил, что для полного понимания сути и характера оккупации, а также исторической победы азербайджанского народа гости могут посетить Парк Победы, Музей Победы и Парк военных трофеев.

    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
    İlham Əliyev: Separatçıların liderləri üzərində məhkəmə Nürnberq tribunalının analoqu idi
    Ilham Aliyev: Trial of separatist leaders was analogue of Nuremberg Tribunal
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