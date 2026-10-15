İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    İlham Əliyev: Separatçıların liderləri üzərində məhkəmə Nürnberq tribunalının analoqu idi

    Xarici siyasət
    • 15 oktyabr, 2026
    • 13:36
    İlham Əliyev: Separatçıların liderləri üzərində məhkəmə Nürnberq tribunalının analoqu idi

    Separatçıların liderləri, müharibə cinayətkarları və uşaq qatilləri Azərbaycan məhkəməsi qarşısına gətirildilər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev AQEM-in VII Zirvə Görüşündə çıxışı zamanı bildirib.

    Azərbaycan lideri bəyan edib ki, bu, mahiyyət və formasına görə Nürnberq tribunalının analoqu idi:

    "Yalnız bu dəfə müttəhimlər kürsüsündə erməni faşistləri oturmuşdu. Bizi tanklarda gəlib Bakını işğal edəcəkləri və burada çay içəcəkləri ilə təhdid edənlər bu gün Azərbaycan çayını bizim həbsxanalarda içirlər. Onların tankları isə Hərbi Qənimətlər Parkında nümayiş olunur".

    Prezident bildirib ki, işğalın, eləcə də Azərbaycan xalqının tarixi qələbəsinin mahiyyətini və xarakterini tam anlamaq üçün qonaqlar Zəfər Parkını, Zəfər Muzeyini və Hərbi Qənimətlər Parkını ziyarət edə bilərlər.

    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Hərbi Qənimətlər Parkı
    Ильхам Алиев: Суд над лидерами сепаратистов стал аналогом Нюрнбергского трибунала
    Ilham Aliyev: Trial of separatist leaders was analogue of Nuremberg Tribunal
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    20:09
    ABŞ və İsrailin İrana hücumu zamanı təxminən 5 min nəfər ölüb
    Region
    19:50
    Mustafa Çiftçi: PKK terror təşkilatı ilə heç bir sövdələşmə aparılmayıb
    Region
    19:39
    Foto
    Video
    "Qərbi Azərbaycanın yaddaş yerləri": 1918-ci ilin yayında Ağudi kəndində 75-i uşaq olmaqla, 325 nəfər öldürülüb
    Daxili siyasət
    19:33
    Türkiyənin ilk üzən hasilat platforması Qara dənizə yola salınıb
    Region
    19:24
    İran ordusu: Oman dənizində zədələnmiş neft tankerlərinin sayı artır
    Region
    19:11
    Misir Səudiyyə Ərəbistanını müdafiə etməyə hazırdır
    Digər ölkələr
    19:10
    Moskva hava limanlarında 100-dən çox reys gecikib
    Region
    19:08
    İraq regional enerji və nəqliyyat şəbəkələrinin birləşdirilməsini təklif edib
    Digər ölkələr
    18:55
    Yəmən sahillərində tankerə yaxınlaşan qayığa xəbərdarlıq atəşi açılıb
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti