İlham Əliyev: Separatçıların liderləri üzərində məhkəmə Nürnberq tribunalının analoqu idi
- 15 oktyabr, 2026
- 13:36
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Separatçıların liderləri, müharibə cinayətkarları və uşaq qatilləri Azərbaycan məhkəməsi qarşısına gətirildilər.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev AQEM-in VII Zirvə Görüşündə çıxışı zamanı bildirib.
Azərbaycan lideri bəyan edib ki, bu, mahiyyət və formasına görə Nürnberq tribunalının analoqu idi:
"Yalnız bu dəfə müttəhimlər kürsüsündə erməni faşistləri oturmuşdu. Bizi tanklarda gəlib Bakını işğal edəcəkləri və burada çay içəcəkləri ilə təhdid edənlər bu gün Azərbaycan çayını bizim həbsxanalarda içirlər. Onların tankları isə Hərbi Qənimətlər Parkında nümayiş olunur".
Prezident bildirib ki, işğalın, eləcə də Azərbaycan xalqının tarixi qələbəsinin mahiyyətini və xarakterini tam anlamaq üçün qonaqlar Zəfər Parkını, Zəfər Muzeyini və Hərbi Qənimətlər Parkını ziyarət edə bilərlər.