Ильхам Алиев: Сегодня тюркский мир переживает период своего подъема
Внешняя политика
- 24 ноября, 2025
- 11:33
Сегодня тюркский мир переживает период своего подъема.
Как передает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам Форума солидарности неправительственных организаций стран-членов Организации тюркских государств.
"Одержанная пять лет назад Победа в Карабахе является источником общей радости и гордости тюркских народов. Убежден, что реконструируемые в настоящее время Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы, предстоящее открытие Зангезурского коридора сыграют важную роль в развитии и укреплении сотрудничества между тюркскими государствами", - говорится в обращении.
