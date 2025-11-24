Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев: Сегодня тюркский мир переживает период своего подъема

    Внешняя политика
    • 24 ноября, 2025
    • 11:33
    Ильхам Алиев: Сегодня тюркский мир переживает период своего подъема

    Сегодня тюркский мир переживает период своего подъема.

    Как передает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам Форума солидарности неправительственных организаций стран-членов Организации тюркских государств.

    "Одержанная пять лет назад Победа в Карабахе является источником общей радости и гордости тюркских народов. Убежден, что реконструируемые в настоящее время Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы, предстоящее открытие Зангезурского коридора сыграют важную роль в развитии и укреплении сотрудничества между тюркскими государствами", - говорится в обращении.

    İlham Əliyev: Bu gün Türk dünyası özünün yüksəliş dövrünü yaşayır
    President Ilham Aliyev: Today, the Turkic world is experiencing a period of renewed growth

    Лента новостей