    İlham Əliyev: Bu gün Türk dünyası özünün yüksəliş dövrünü yaşayır

    Xarici siyasət
    • 24 noyabr, 2025
    • 11:27
    İlham Əliyev: Bu gün Türk dünyası özünün yüksəliş dövrünü yaşayır
    Bu gün Türk dünyası özünün yüksəliş dövrünü yaşayır.

    "Report" xəbər verir ki, bu fikirlər Prezident İlham Əliyevin Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin qeyri-hökumət təşkilatlarının həmrəylik forumunun iştirakçılarına ünvanlandığı müraciətdə yer alıb.

    "Beş il əvvəl qazandığımız Qarabağ Zəfəri türk xalqlarının ümumi sevinci və qürur mənbəyidir. İnanıram ki, hazırda yenidən qurulan Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları, açılacaq Zəngəzur dəhlizi türk dövlətləri arasında əməkdaşlığın inkişafında və möhkəmlənməsində mühüm rol oynayacaq", - müraciətdə deyilir.

    Ильхам Алиев: Сегодня тюркский мир переживает период своего подъема
    President Ilham Aliyev: Today, the Turkic world is experiencing a period of renewed growth

