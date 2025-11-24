İlham Əliyev: Bu gün Türk dünyası özünün yüksəliş dövrünü yaşayır
Xarici siyasət
- 24 noyabr, 2025
- 11:27
Bu gün Türk dünyası özünün yüksəliş dövrünü yaşayır.
"Report" xəbər verir ki, bu fikirlər Prezident İlham Əliyevin Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin qeyri-hökumət təşkilatlarının həmrəylik forumunun iştirakçılarına ünvanlandığı müraciətdə yer alıb.
"Beş il əvvəl qazandığımız Qarabağ Zəfəri türk xalqlarının ümumi sevinci və qürur mənbəyidir. İnanıram ki, hazırda yenidən qurulan Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları, açılacaq Zəngəzur dəhlizi türk dövlətləri arasında əməkdaşlığın inkişafında və möhkəmlənməsində mühüm rol oynayacaq", - müraciətdə deyilir.
