Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Ильхам Алиев: Разногласия между Азербайджаном и Францией остались в прошлом

    Внешняя политика
    • 16 октября, 2025
    • 15:56
    Ильхам Алиев: Разногласия между Азербайджаном и Францией остались в прошлом

    Президент Ильхам Алиев заявил, что разногласия между Азербайджаном и Францией остались в прошлом.

    Как сообщает Report, об этом глава государства заявил на встрече с новоназначенным послом Франции в Азербайджане Софи Лагут.

    Ильхам Мамедов Президент Азербайджана Софи Лагут Франция
    İlham Əliyev: Azərbaycanla Fransa arasında anlaşılmazlığa səbəb olan məsələlər keçmişdə qaldı

    Последние новости

    16:07
    Фото

    В Билясуваре число пострадавших в ДТП достигло четырех - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    16:05

    В автоаварии в Физули пострадали 4 человека

    Происшествия
    15:57

    Пашинян: Переговоры между США и Арменией по проекту TRIPP немного замедлились

    В регионе
    15:57

    Софи Лагут: В отношениях Франции и Азербайджана открыта новая страница

    Внешняя политика
    15:56

    Ильхам Алиев: Разногласия между Азербайджаном и Францией остались в прошлом

    Внешняя политика
    15:55

    Европа готовится к обороне: амбициозный план по укреплению безопасности до 2030 года

    Внешняя политика
    15:54

    AYNA запускает экспресс-маршрут E2 из Хырдалана в Баку

    Инфраструктура
    15:47
    Фото

    Президент Азербайджана принял верительные грамоты нового посла Франции

    Внешняя политика
    15:44

    Наримановский районный суд приговорил экс-дипломата к 5 годам лишения свободы

    Происшествия
    Лента новостей