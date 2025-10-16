İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    İlham Əliyev: Azərbaycanla Fransa arasında anlaşılmazlığa səbəb olan məsələlər keçmişdə qaldı

    Xarici siyasət
    • 16 oktyabr, 2025
    • 15:49
    İlham Əliyev: Azərbaycanla Fransa arasında anlaşılmazlığa səbəb olan məsələlər keçmişdə qaldı

    Azərbaycanla Fransa arasında anlaşılmazlığa səbəb olan məsələlər keçmişdə qaldı.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Fransanın Azərbaycanda yeni təyin olunan səfiri Sofi Laqutun etimadnaməsini qəbul edərkən bildirib.

    Azərbaycan Prezidenti Kopenhagendə Fransa Prezidenti Emmanuel Makronla görüşünü xatırladaraq həmin görüşün nəticəsində ölkələr arasında anlaşılmazlığa səbəb olan məsələlərin keçmişdə qaldığını deyib.

    İkitərəfli gündəlikdə yeni dövrün başladığını vurğulayan dövlət başçısı, ilk növbədə, insanlararası və biznes nümayəndələrinin təmaslarının, mədəni, humanitar sahələrdə əməkdaşlığın bərpasının və inkişaf etdirilməsinin önəminə toxunub.

    İlham Əliyev Emmanuel Makron Azərbaycan Fransa Sofi Laqut
    Ильхам Алиев: Разногласия между Азербайджаном и Францией остались в прошлом

    Son xəbərlər

    16:07

    Paşinyan: ABŞ və Ermənistan arasında TRIPP layihəsi ilə bağlı danışıqlar bir qədər səngiyib

    Region
    16:07

    Azərbaycandan Avropaya ixracla bağlı istehsalçılara yeni tələb qoyulub - EKSKLÜZİV

    Biznes
    16:01

    Avropa Parlamentində Rusiyadan neft məhsullarının alınmaması təklif edilib

    Digər ölkələr
    15:59
    Foto

    Biləsuvarda yol qəzasında xəsarət alanların sayı 4-ə çatıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    15:58

    Azərbaycan İtaliyaya neft ixracını 46 %-ə yaxın artırıb

    Energetika
    15:56

    Dövlətin içində dövlətə qarşı: "Boz kardinal"ın ifşası finiş xəttində - ŞƏRH

    Analitika
    15:56

    Beyləqan sakinləri Füzulidə avtoqəzaya düşüb, dörd nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    15:52

    Ömər Bulut: "NUFA3 forumu gələcək istiqamətlərin müəyyənləşdirilməsində böyük əhəmiyyətə malikdir"

    İnfrastruktur
    15:49

    İlham Əliyev: Azərbaycanla Fransa arasında anlaşılmazlığa səbəb olan məsələlər keçmişdə qaldı

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti