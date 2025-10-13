Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев провел беседу "на ногах" с Николом Пашиняном в Египте

    Внешняя политика
    • 13 октября, 2025
    • 15:11
    Ильхам Алиев провел беседу на ногах с Николом Пашиняном в Египте

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе визита в Египет провел беседу "на ногах" с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    Как сообщает Report, встреча состоялась на полях Саммита мира на Ближнем Востоке.

