Ильхам Алиев провел беседу "на ногах" с Николом Пашиняном в Египте
Внешняя политика
- 13 октября, 2025
- 15:11
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе визита в Египет провел беседу "на ногах" с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Как сообщает Report, встреча состоялась на полях Саммита мира на Ближнем Востоке.
