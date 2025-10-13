İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    İlham Əliyev Misirdə Nikol Paşinyanla ayaqüstü görüş keçirib

    Xarici siyasət
    • 13 oktyabr, 2025
    • 15:07
    İlham Əliyev Misirdə Nikol Paşinyanla ayaqüstü görüş keçirib

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Misirə səfəri çərçivəsində Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanla ayaqüstü görüşüb.

    "Report"un məlumatına görə, görüş bu ölkədə keçirilən Yaxın Şərq Sülh Sammiti çərçivəsində baş tutub.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ABŞ Prezidenti Donald Trampın və Misir Prezidenti Əbdülfəttah əs-Sisinin dəvəti ilə Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirak etmək üçün oktyabrın 12-də Misirə işgüzar səfərə gəlib.

    İlham Əliyev Nikol Paşinyan Yaxın Şərq Sülh Sammiti
    Foto
    Video
    Ильхам Алиев провел беседу "на ногах" с Николом Пашиняном в Египте
    Foto
    Ilham Aliyev holds brief conversation with Nikol Pashinyan in Egypt

    Son xəbərlər

    16:22

    Mingəçevirdə zirzəmidə tapılan körpə ilə bağlı müvafiq addımlar atılacaq - RƏSMİ

    Sosial müdafiə
    16:21

    ABŞ lideri Qəzzanın bərpası üçün "Sülh şurası" yaratmağı təklif edib

    Digər ölkələr
    16:17

    Tramp: İran İsrailin mövcudluq hüququnu tanımalıdır

    Digər ölkələr
    16:14

    Xəzərin Xaçmaz sahillərində suiti cəsədləri tapılıb

    Ekologiya
    16:12

    Azərbaycan sentyabrda "OPEC+" kvotasından gündəlik 91 min barel geri qalıb

    Energetika
    16:11

    Azərbaycanın qadın FIFA referisi UEFA-dan təyinat alıb

    Futbol
    16:11
    Video

    İlham Əliyev Misirdə bir sıra ölkələrin liderləri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    16:09

    ABŞ "Hizbullah"ın tərksilah edilməsi ilə bağlı Livanın səylərini dəstəkləyir

    Digər ölkələr
    16:08

    İdman könüllülərinin mükafatlandırma mərasimi keçirilib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti