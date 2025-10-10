Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме в честь глав государств СНГ в Душанбе
Внешняя политика
- 10 октября, 2025
- 15:43
В Душанбе от имени президента Таджикистана Эмомали Рахмона был организован официальный прием в честь глав государств стран-членов СНГ.
Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.
Последние новости
16:28
ЕС намерен ужесточить визовый режим для третьих странДругие страны
16:25
В Турции подтвердили готовность принять участие в любом задании по обеспечению мира в ГазеВ регионе
16:16
Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 17 октябряМилли Меджлис
16:13
Эстонский эксперт: Для киберугроз необходимы адекватные правовые меры реагированияИКТ
16:12
Фото
Видео
Народная артистка Амина Юсифгызы похоронена — ОБНОВЛЕНО-2Культура
16:08
Видео
На Филиппинах объявили угрозу цунами из-за повторного землетрясения - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
15:56
Давуд Рустамов: Масштабы преступлений с применением ИИ стремительно увеличиваютсяВнутренняя политика
15:52
ММ утвердил в первом чтении обязательную паспортизацию энергоэффективности зданийМилли Меджлис
15:47