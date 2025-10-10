Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме в честь глав государств СНГ в Душанбе

    Внешняя политика
    • 10 октября, 2025
    • 15:43
    Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме в честь глав государств СНГ в Душанбе

    В Душанбе от имени президента Таджикистана Эмомали Рахмона был организован официальный прием в честь глав государств стран-членов СНГ.

    Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.

