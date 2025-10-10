İlham Əliyev MDB dövlət başçılarının şərəfinə təşkil olunan rəsmi qəbulda iştirak edib
Xarici siyasət
- 10 oktyabr, 2025
- 15:40
Düşənbədə oktyabrın 10-da Tacikistan Prezidenti Emoməli Rəhmonun adından MDB dövlət başçılarının şərəfinə rəsmi qəbul təşkil olunub.
"Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib.
