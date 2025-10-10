İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev MDB dövlət başçılarının şərəfinə təşkil olunan rəsmi qəbulda iştirak edib

    Xarici siyasət
    10 oktyabr, 2025
    15:40
    İlham Əliyev MDB dövlət başçılarının şərəfinə təşkil olunan rəsmi qəbulda iştirak edib

    Düşənbədə oktyabrın 10-da Tacikistan Prezidenti Emoməli Rəhmonun adından MDB dövlət başçılarının şərəfinə rəsmi qəbul təşkil olunub.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib.

    Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме в честь глав государств СНГ в Душанбе
    Ilham Aliyev attends official reception in honor of CIS Heads of State in Dushanbe

