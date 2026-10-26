Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Ильхам Алиев принял представителя Управления ООН по вопросам борьбы с терроризмом

    Внешняя политика
    • 26 октября, 2026
    • 14:18
    Ильхам Алиев принял представителя Управления ООН по вопросам борьбы с терроризмом

    26 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял исполняющего обязанности заместителя генерального секретаря ООН по вопросам борьбы с терроризмом Александра Зуева.

    Как сообщает Report, в ходе беседы было отмечено, что между Азербайджаном и различными структурами ООН налажено плодотворное партнерство, в этом контексте состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества нашей страны с Управлением ООН по вопросам борьбы с терроризмом.

    Был высоко оценен вклад Азербайджана в борьбу с терроризмом на глобальном уровне.

    На встрече было подчеркнуто, что предстоящий в Баку Всемирный форум по межкультурному диалогу создаст хорошую возможность для обсуждения актуальных вопросов на глобальном уровне, было отмечено, что авторитет этого мероприятия с каждым годом растет.

    Ильхам Алиев Александр Зуев Организация Объединённых Наций (ООН)
    İlham Əliyev BMT-nin Terrorçuluqla Mübarizə İdarəsinin nümayəndəsi Aleksandr Zuyevi qəbul edib
    President Ilham Aliyev receives UN Office of Counter-Terrorism representative Alexander Zuev
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