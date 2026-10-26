İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    İlham Əliyev BMT-nin Terrorçuluqla Mübarizə İdarəsinin nümayəndəsi Aleksandr Zuyevi qəbul edib

    Xarici siyasət
    • 26 oktyabr, 2026
    • 13:45
    İlham Əliyev BMT-nin Terrorçuluqla Mübarizə İdarəsinin nümayəndəsi Aleksandr Zuyevi qəbul edib

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 26-da BMT-nin Terrorçuluqla Mübarizə İdarəsinin Baş katibinin müavini vəzifəsini icra edən Aleksandr Zuyevi qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, söhbət zamanı Azərbaycanla BMT-nin müxtəlif qurumları arasında səmərəli tərəfdaşlığın qurulduğu qeyd olundu, bu xüsusda ölkənin BMT-nin Terrorçuluqla Mübarizə İdarəsi ilə əməkdaşlığına dair məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.

    Azərbaycanın terrorçuluqla mübarizəyə qlobal səviyyədə verdiyi töhfələr yüksək qiymətləndirildi.

    Görüşdə Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun qlobal səviyyədə aktual mövzuların müzakirəsi üçün yaxşı imkan yaradacağı vurğulandı, bu tədbirin nüfuzunun ilbəil artdığı qeyd edildi.

    İlham Əliyev Aleksandr Zuyev Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT)
    Ильхам Алиев принял представителя Управления ООН по вопросам борьбы с терроризмом
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    14:20
    Azərbaycan Çexiyaya neft satışından qazancını 30 %-ə yaxın artırıb
    Energetika
    14:15
    Barselonada etirazlar zamanı 128 nəfər saxlanılıb, şəhərə 36 min avro dəyərində ziyan vurulub
    Digər ölkələr
    14:08
    Azərbaycanda həyat sığortası üzrə ödənişlər 34 %-dən çox artıb
    Maliyyə
    14:08
    Foto
    Abbas Abbasov Kanaki və Maʻohi Nuidən Azərbaycana gəlmiş ictimai-siyasi fəallarla görüşüb
    Xarici siyasət
    14:05
    Foto
    Hərbi Hava Qüvvələrinin "Mi-17-1V" tipli helikopter cütlüyünün NATO qiymətləndirilməsi təlimi keçirilib
    Hərbi
    13:58
    "Merkuri" BOKT-un səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək
    Maliyyə
    13:53
    Foto
    Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasının İcraiyyə Komitəsinin iclası keçirilib
    Fərdi
    13:46
    Azərbaycan İtaliyaya neft satışından qazancını 10 %-dən çox artırıb
    Energetika
    13:45
    İlham Əliyev BMT-nin Terrorçuluqla Mübarizə İdarəsinin nümayəndəsi Aleksandr Zuyevi qəbul edib
    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti