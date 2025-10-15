Ильхам Алиев принял действующего председателя ОБСЕ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 октября принял делегацию во главе с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.