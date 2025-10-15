Ильхам Алиев принял действующего председателя ОБСЕ
Внешняя политика
- 15 октября, 2025
- 14:44
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 октября принял делегацию во главе с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.
Последние новости
15:39
Вучич предложил выкупить российскую долю в NISДругие страны
15:35
Рамиз Гулиев будет похоронен на II Аллее почетного захороненияИскусство
15:33
Аш-Шараа: Постараемся перезапустить весь комплекс отношений с РоссиейВ регионе
15:28
Фото
В Баку спасли животных, содержащихся в кафе в неприемлемых условияхЗдоровье
15:16
Фото
Глава МИД Азербайджана обсудил перспективы сотрудничества с действующим председателем ОБСЕВнешняя политика
15:13
Британия ввела санкции в отношении двух нефтяных компаний РФДругие страны
15:09
ЕС держит миссию EUBAM Rafah в режиме ожидания на фоне усугубляющегося кризиса в ГазеДругие страны
14:59
Британский торговый посланник в декабре посетит АзербайджанБизнес
14:58