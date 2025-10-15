İlham Əliyev ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrini qəbul edib
Xarici siyasət
- 15 oktyabr, 2025
- 14:40
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 15-də ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Finlandiyanın xarici işlər naziri Elina Valtonenin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.
Son xəbərlər
15:40
İnsan hüquqlarının pozulmasına dair şikayətlərin verilməsi qaydasında dəyişiklik edilibDaxili siyasət
15:38
Foto
Məşhur italyan şef-aşpaz Bakıda ustad dərsi keçibMədəniyyət
15:36
DTX və DSX Azərbaycan-İran sərhədində əməliyyat keçiribHadisə
15:33
Azərbaycan Premyer Liqasında XI tur "Zəfər turu" adlanacaqFutbol
15:29
Foto
Cəlilabadda əmək yarmarkası keçirilibSosial müdafiə
15:26
Britaniya Rusiyanın iki neft şirkətinə qarşı sanksiyalar tətbiq edibDigər ölkələr
15:26
Xalq artisti Ramiz Quliyev II Fəxri xiyabanda dəfn olunacaqİncəsənət
15:24
Bakıda Xəzərin problemlərinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans keçiriləcəkEkologiya
15:22