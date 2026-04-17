Ильхам Алиев пригласил Ахмеда аш-Шараа посетить Азербайджан

Президент Ильхам Алиев пригласил президента Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмеда аш-Шараа посетить с визитом Азербайджан.

Как сообщает Report, глава государства заявил об этом на встрече с Ахмедом аш-Шараа в рамках Анталийского дипломатического форума.

Приглашение было с удовлетворением принято.