Ильхам Алиев пригласил Ахмеда аш-Шараа посетить Азербайджан
Внешняя политика
- 17 апреля, 2026
- 12:53
Президент Ильхам Алиев пригласил президента Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмеда аш-Шараа посетить с визитом Азербайджан.
Как сообщает Report, глава государства заявил об этом на встрече с Ахмедом аш-Шараа в рамках Анталийского дипломатического форума.
Приглашение было с удовлетворением принято.
Последние новости
