    İlham Əliyev Əhməd Əl Şaraanı Azərbaycana səfərə dəvət edib

    Xarici siyasət
    17 aprel, 2026
    • 12:23
    İlham Əliyev Əhməd Əl Şaraanı Azərbaycana səfərə dəvət edib

    Prezident İlham Əliyev Suriya Ərəb Respublikasının keçid dövrü Prezidenti Əhməd Əl Şaraanı Azərbaycana səfərə dəvət edib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident bunu Antalya Diplomatiya Forumu çərçivəsində Əhməd Əl Şaraa ilə görüşündə deyib.

    Dəvət məmnunluqla qəbul olunub.

    Ильхам Алиев пригласил Ахмеда аш-Шараа посетить Азербайджан
    Ilham Aliyev invites Ahmed al-Sharaa to visit Azerbaijan

