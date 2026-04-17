İlham Əliyev Əhməd Əl Şaraanı Azərbaycana səfərə dəvət edib
Xarici siyasət
- 17 aprel, 2026
- 12:23
Prezident İlham Əliyev Suriya Ərəb Respublikasının keçid dövrü Prezidenti Əhməd Əl Şaraanı Azərbaycana səfərə dəvət edib.
"Report" xəbər verir ki, Prezident bunu Antalya Diplomatiya Forumu çərçivəsində Əhməd Əl Şaraa ilə görüşündə deyib.
Dəvət məmnunluqla qəbul olunub.
Son xəbərlər
