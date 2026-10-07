Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину по случаю дня его рождения
Внешняя политика
- 07 октября, 2026
- 15:55
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7 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Глава государства Ильхам Алиев поздравил президента Владимира Путина с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и новых успехов в государственной деятельности.
Президент России выразил президенту Ильхаму Алиеву признательность за поздравление и оказанное внимание.
В ходе телефонного разговора главы государств выразили удовлетворение развитием азербайджано-российских отношений, провели обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между двумя странами в различных сферах.
İlham Əliyev ad günü münasibətilə Vladimir Putinə zəng edib
Ilham Aliyev makes phone call to Vladimir Putin
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