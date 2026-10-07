Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину по случаю дня его рождения

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2026
    • 15:55
    Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину по случаю дня его рождения

    7 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

    Глава государства Ильхам Алиев поздравил президента Владимира Путина с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и новых успехов в государственной деятельности.

    Президент России выразил президенту Ильхаму Алиеву признательность за поздравление и оказанное внимание.

    В ходе телефонного разговора главы государств выразили удовлетворение развитием азербайджано-российских отношений, провели обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между двумя странами в различных сферах.

    Ильхам Алиев Владимир Путин Азербайджано-российские отношения
    İlham Əliyev ad günü münasibətilə Vladimir Putinə zəng edib
    Ilham Aliyev makes phone call to Vladimir Putin
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    07:14

    Трамп заявил, что Путин не поверил в урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном

    Другие страны
    06:42

    Трамп пообещал в ближайшее время урегулировать российско-украинский конфликт

    Другие страны
    06:18

    США направят помощь Панаме после разрушительного землетрясения

    Другие страны
    05:55

    В США более 170 тыс. потребителей остались без света из-за приближения урагана "Исаиас"

    Другие страны
    05:23

    Китай вывел на орбиту новую группу спутников связи SatNet

    Другие страны
    04:47

    В Турции с 1 ноября введут ограничения на использование соцсетей детьми

    В регионе
    04:19

    Трамп допустил нанесение массированных ударов по Ирану до выборов в США

    Другие страны
    03:51

    Главный тренер "Барселоны" назвал Ямаля будущим лучшим футболистом мира

    Другие страны
    03:25

    Трамп допустил встречу с Мелони на саммите G20 в Майами

    Другие страны
    Лента новостей