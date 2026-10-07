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    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    İlham Əliyev ad günü münasibətilə Vladimir Putinə zəng edib

    Xarici siyasət
    • 07 oktyabr, 2026
    • 15:31
    İlham Əliyev ad günü münasibətilə Vladimir Putinə zəng edib

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 7-də Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinə zəng edib.

    Bu barədə "Report"a Prezidentin Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.

    Dövlət başçısı İlham Əliyev Prezident Vladimir Putini ad günü münasibətilə təbrik edib, ona möhkəm cansağlığı, uzun ömür və dövlətçilik fəaliyyətində yeni uğurlar arzulayıb.

    Rusiya Prezidenti təbrikə və göstərilən diqqətə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib.

    Telefon danışığı zamanı dövlət başçıları Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin inkişafından məmnunluqlarını ifadə edib, ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın müxtəlif sahələrdə inkişaf perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar.

    İlham Əliyev Vladimir Putin Təbrik
    Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину по случаю дня его рождения
    Ilham Aliyev makes phone call to Vladimir Putin
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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