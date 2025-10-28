Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня Республики в Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев разместил публикацию на своей официальной странице в соцсети по случаю Дня Республики в Турции.

Как сообщает Report, из публикации следует:

"Дорогой Брат, от своего имени и от имени азербайджанского народа от всего сердца поздравляю Вас и весь турецкий народ в Вашем лице с национальным праздником Турции – Днем Республики, передаю самые искренние и наилучшие пожелания".