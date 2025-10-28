Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня Республики в Турции

    Внешняя политика
    • 28 октября, 2025
    • 22:11
    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня Республики в Турции

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев разместил публикацию на своей официальной странице в соцсети по случаю Дня Республики в Турции.

    Как сообщает Report, из публикации следует:

    "Дорогой Брат, от своего имени и от имени азербайджанского народа от всего сердца поздравляю Вас и весь турецкий народ в Вашем лице с национальным праздником Турции – Днем Республики, передаю самые искренние и наилучшие пожелания".

    Ильхам Алиев Реджеп Тайип Эрдоган
