Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня Республики в Турции
Внешняя политика
- 28 октября, 2025
- 22:11
Президент Азербайджана Ильхам Алиев разместил публикацию на своей официальной странице в соцсети по случаю Дня Республики в Турции.
Как сообщает Report, из публикации следует:
"Дорогой Брат, от своего имени и от имени азербайджанского народа от всего сердца поздравляю Вас и весь турецкий народ в Вашем лице с национальным праздником Турции – Днем Республики, передаю самые искренние и наилучшие пожелания".
Əziz Qardaşım,— İlham Əliyev (@azpresident) October 28, 2025
Qardaş Türkiyə Respublikasının milli bayramı – Respublika Günü münasibətilə Sizi və Sizin simanızda bütün Türkiyə xalqını şəxsən öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edir, ən səmimi və xoş arzularımı çatdırıram.https://t.co/j4u9BHM1hx pic.twitter.com/oM24E8Qyxp
