İlham Əliyev Türkiyənin Respublika Günü münasibətilə paylaşım edib
Xarici siyasət
- 28 oktyabr, 2025
- 22:07
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında Türkiyənin Respublika Günü münasibətilə paylaşım edib.
"Report" xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"Əziz Qardaşım, Qardaş Türkiyə Respublikasının milli bayramı – Respublika Günü münasibətilə Sizi və Sizin simanızda bütün Türkiyə xalqını şəxsən öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edir, ən səmimi və xoş arzularımı çatdırıram".
Əziz Qardaşım,— İlham Əliyev (@azpresident) October 28, 2025
