İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    İlham Əliyev Türkiyənin Respublika Günü münasibətilə paylaşım edib

    Xarici siyasət
    • 28 oktyabr, 2025
    • 22:07
    İlham Əliyev Türkiyənin Respublika Günü münasibətilə paylaşım edib

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında Türkiyənin Respublika Günü münasibətilə paylaşım edib.

    "Report" xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

    "Əziz Qardaşım, Qardaş Türkiyə Respublikasının milli bayramı – Respublika Günü münasibətilə Sizi və Sizin simanızda bütün Türkiyə xalqını şəxsən öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edir, ən səmimi və xoş arzularımı çatdırıram".

    İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğan Respublika günü Türkiyə
    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня Республики в Турции

    Son xəbərlər

    23:00

    Rutte: NATO Litvaya hava şarları ilə mübarizədə tam dəstək verəcək

    Digər ölkələr
    22:41

    İsrail Qəzzaya hava zərbələri endirib

    Digər ölkələr
    22:31
    Foto
    Video

    Bakıda taxtalar yığılan ərazidə yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    22:10

    Keçmiş vəkil Zabil Qəhrəmanovun apellyasiya şikayəti təmin edilməyib

    Hadisə
    22:07

    İlham Əliyev Türkiyənin Respublika Günü münasibətilə paylaşım edib

    Xarici siyasət
    22:03

    ABŞ İsveçin "Giraffe 1X" sistemlərini 46 milyon dollara alacaq

    Digər ölkələr
    21:42
    Foto

    "Bank of Baku" əməkdaşlarından veloyürüş – Sağlam həyat, yaşıl gələcək!

    Ekologiya
    21:38

    KİV: ABŞ Maduronun pilotunu ələ almağa çalışıb

    Digər ölkələr
    21:34

    Azərbaycanın titullu güləşçiləri yeniyetmə və gənclərə "ustad dərsi" keçiblər

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti