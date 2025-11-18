Ильхам Алиев поздравил Султана Омана
Внешняя политика
- 18 ноября, 2025
- 11:13
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида.
Как сообщает "Report", в поздравлении говорится: "Ваше величество,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Султаната Оман.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Омана – постоянного мира, благополучия и процветания".
