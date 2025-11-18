Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Внешняя политика
    • 18 ноября, 2025
    • 11:13
    Ильхам Алиев поздравил Султана Омана

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида.

    Как сообщает "Report", в поздравлении говорится: "Ваше величество,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Султаната Оман.

    В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Омана – постоянного мира, благополучия и процветания".

