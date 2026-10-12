Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Короля Испании Филиппа VI с национальным праздником.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Ваше Величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Королевства Испания.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности, дружественному народу Испании – постоянного мира, благополучия и процветания".