İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    İlham Əliyev İspaniya Kralını təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 12 oktyabr, 2026
    • 11:08
    İlham Əliyev İspaniya Kralını təbrik edib

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İspaniya Kralı VI Felipeyə təbrik məktubu ünvanlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, mətndə deyilir:

    "İspaniya Krallığının milli bayramı münasibətilə Sizə və Sizin simanızda bütün xalqınıza şəxsən öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırmaqdan məmnunluq duyuram.

    Belə bir əlamətdar gündə Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, ali dövləti fəaliyyətinizdə müvəffəqiyyətlər, dost İspaniya xalqına daim əmin-amanlıq, rifah və firavanlıq arzulayıram".

    İlham Əliyev İspaniya Kralı
    Ильхам Алиев поздравил Короля Испании
    Ilham Aliyev congratulates King of Spain
    MiniBoss
    MiniBoss

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