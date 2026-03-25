Ильхам Алиев поздравил греческого коллегу с национальным праздником

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Греции Константиносу Тасуласу.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Греческой Республики.

Верю, что отношения между Азербайджаном и Грецией в интересах наших народов и впредь будут развиваться в русле дружбы и сотрудничества.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, народу Греции – благополучия и процветания".