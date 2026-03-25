    Внешняя политика
    • 25 марта, 2026
    • 11:12
    Ильхам Алиев поздравил греческого коллегу с национальным праздником

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Греции Константиносу Тасуласу.

    Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Греческой Республики.

    Верю, что отношения между Азербайджаном и Грецией в интересах наших народов и впредь будут развиваться в русле дружбы и сотрудничества.

    В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, народу Греции – благополучия и процветания".

    Ильхам Алиев Константинос Тасулас Национальный день Греции
    İlham Əliyev yunanıstanlı həmkarını milli bayram münasibətilə təbrik edib
    Ilham Aliyev congratulates Greek counterpart on national holiday
