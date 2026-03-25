    İlham Əliyev yunanıstanlı həmkarını milli bayram münasibətilə təbrik edib

    25 mart, 2026
    • 11:06
    İlham Əliyev yunanıstanlı həmkarını milli bayram münasibətilə təbrik edib

    Prezident İlham Əliyev Yunanıstan Prezidenti Konstantinos Tasoulasaya təbrik məktubu göndərib.

    "Report" xəbər verir ki, təbrikdə deyilir:

    "Hörmətli cənab Prezident,

    Yunanıstan Respublikasının milli bayramı münasibətilə Sizə və xalqınıza öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi çatdırıram. İnanıram ki, Azərbaycan ilə Yunanıstan arasında münasibətlər xalqlarımızın mənafelərinə uyğun olaraq bundan sonra da dostluq və əməkdaşlıq məcrasında inkişaf edəcəkdir.

    Bu bayram günündə Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə uğurlar, Yunanıstan xalqına əmin-amanlıq və rifah arzulayıram".

