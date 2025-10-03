Ильхам Алиев поделился публикацией о встречах в рамках визита в Данию
Внешняя политика
- 03 октября, 2025
- 12:25
Президент Ильхам Алиев поделился на своих страницах в социальных сетях публикацией о встречах, проведенных в рамках рабочего визита в Данию.
Report представляет данную публикацию:
Prezident İlham Əliyevin Danimarkaya işgüzar səfəri çərçivəsində görüşləri pic.twitter.com/eeregfcTEn— İlham Əliyev (@azpresident) October 3, 2025
