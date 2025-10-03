Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев поделился публикацией о встречах в рамках визита в Данию

    Внешняя политика
    • 03 октября, 2025
    • 12:25
    Ильхам Алиев поделился публикацией о встречах в рамках визита в Данию

    Президент Ильхам Алиев поделился на своих страницах в социальных сетях публикацией о встречах, проведенных в рамках рабочего визита в Данию.

    Report представляет данную публикацию:

    İlham Əliyev Danimarkaya səfəri çərçivəsində görüşləri ilə bağlı paylaşım edib
    Ilham Aliyev shares post about meetings held during his visit to Denmark

