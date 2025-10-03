İlham Əliyev Danimarkaya səfəri çərçivəsində görüşləri ilə bağlı paylaşım edib
Xarici siyasət
- 03 oktyabr, 2025
- 12:23
Prezident İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında Danimarkaya işgüzar səfəri çərçivəsində keçirdiyi görüşlərlə bağlı paylaşım edib.
"Report" paylaşımı təqdim edir:
Prezident İlham Əliyevin Danimarkaya işgüzar səfəri çərçivəsində görüşləri pic.twitter.com/eeregfcTEn— İlham Əliyev (@azpresident) October 3, 2025
Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev oktyabrın 2-də Kopenhagendə "Avropa Siyasi Birliyi"nin 7-ci Zirvə toplantısının açılış mərasimi və toplantının açılış plenar sessiyasında iştirak edib.
