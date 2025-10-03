İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev Danimarkaya səfəri çərçivəsində görüşləri ilə bağlı paylaşım edib

    Xarici siyasət
    • 03 oktyabr, 2025
    • 12:23
    İlham Əliyev Danimarkaya səfəri çərçivəsində görüşləri ilə bağlı paylaşım edib
    İlham Əliyev

    Prezident İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında Danimarkaya işgüzar səfəri çərçivəsində keçirdiyi görüşlərlə bağlı paylaşım edib.

    "Report" paylaşımı təqdim edir:

    Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev oktyabrın 2-də Kopenhagendə "Avropa Siyasi Birliyi"nin 7-ci Zirvə toplantısının açılış mərasimi və toplantının açılış plenar sessiyasında iştirak edib.

    Avropa Siyasi Birliyi İlham Əliyev Danimarka
    Ильхам Алиев поделился публикацией о встречах в рамках визита в Данию
    Ilham Aliyev shares post about meetings held during his visit to Denmark

