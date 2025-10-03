Ilham Aliyev shares post about meetings held during his visit to Denmark
03 October, 2025
- 12:48
President Ilham Aliyev shared a post on his social media pages about the meetings held as part of his working visit to Denmark.
Report presents the post:
Prezident İlham Əliyevin Danimarkaya işgüzar səfəri çərçivəsində görüşləri pic.twitter.com/eeregfcTEn— İlham Əliyev (@azpresident) October 3, 2025
