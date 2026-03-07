Ильхам Алиев поблагодарил Петера Пеллегрини за поддержку Азербайджана
- 07 марта, 2026
- 10:07
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность президенту Словакии Петеру Пеллегрини за поддержку Баку после дроновых атак Ирана на Нахчыван.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации главы государства в социальной сети X.
"Выражаю искреннюю благодарность президенту Словакии Петеру Пеллегрини за его принципиальную позицию и солидарность после недавних дроновых атак Исламской Республики Иран на гражданскую инфраструктуру в Нахчыване", - говорится в публикации.
Ильхам Алиев также подчеркнул, что оперативная помощь Азербайджана при эвакуации дипломатической миссии Словакии из Тегерана стала наглядным проявлением высокого уровня и стратегического характера отношений между двумя странами.
