    • 07 марта, 2026
    • 10:07
    Ильхам Алиев поблагодарил Петера Пеллегрини за поддержку Азербайджана

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность президенту Словакии Петеру Пеллегрини за поддержку Баку после дроновых атак Ирана на Нахчыван.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации главы государства в социальной сети X.

    "Выражаю искреннюю благодарность президенту Словакии Петеру Пеллегрини за его принципиальную позицию и солидарность после недавних дроновых атак Исламской Республики Иран на гражданскую инфраструктуру в Нахчыване", - говорится в публикации.

    Ильхам Алиев также подчеркнул, что оперативная помощь Азербайджана при эвакуации дипломатической миссии Словакии из Тегерана стала наглядным проявлением высокого уровня и стратегического характера отношений между двумя странами.

