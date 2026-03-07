İlham Əliyev Slovakiya Prezidentinə Azərbaycana göstərdiyi dəstəyə görə təşəkkür edib
- 07 mart, 2026
- 09:37
Prezident İlham Əliyev Slovakiya Prezidenti Peter Pelleqriyə İranın Naxçıvana etdiyi dron hücumlarından sonra Azərbaycana göstərdiyi dəstəyə görə təşəkkür edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin "X" hesabında paylaşım edilib.
"İran İslam Respublikasının Naxçıvanda mülki infrastruktura qarşı həyata keçirdiyi son dron hücumlarından sonra prinsipial mövqeyinə və həmrəyliyinə görə Slovakiya Prezidenti Peter Pelleqriyə səmimi təşəkkürümü bildirirəm. Azərbaycanın Tehrandan Slovakiya diplomatik heyətinin təxliyəsi zamanı göstərdiyi operativ dəstək ölkələrimiz arasında yüksək səviyyəli və strateji münasibətlərin aydın təzahürü, həmçinin beynəlxalq əməkdaşlığa sadiqliyimizin ifadəsidir", - paylaşımda vurğulanıb.
Sincere gratitude to the President of Slovakia, Peter Pellegrini, for his principled position and solidarity following recent drone attacks by the Islamic Republic of Iran on civilian infrastructure in Nakhchivan.— Ilham Aliyev (@presidentaz) March 7, 2026
Immediate support by Azerbaijan in the evacuation of Slovak… pic.twitter.com/uY6znmdwmI