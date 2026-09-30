Ильхам Алиев отметил важность партнерства с Британией в сфере поставок современных вооружений

Президент Ильхам Алиев, говоря о перспективах сотрудничества с ведущими компаниями в вопросах поставок в Азербайджан современных вооружений и оборудования, отметил важность партнерства с Великобританией.

Как сообщает Report, об этом глава государства заявил 30 сентября, принимая государственного министра по вопросам обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии лорда Вернона Коакера.

Ильхам Алиев отметил, что в Азербайджане инвестиции в оборонную промышленность осуществляются уже более 20 лет, в этой сфере налажено производство продукции как для внутреннего потребления, так и для экспорта.

Коснувшись перспектив сотрудничества с ведущими компаниями в вопросах поставок в Азербайджан современных вооружений и оборудования, а также создания совместных предприятий в нашей стране, глава государства в этой связи подчеркнул важность партнерства с Соединенным Королевством.