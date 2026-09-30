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    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Ильхам Алиев отметил важность партнерства с Британией в сфере поставок современных вооружений

    Внешняя политика
    • 30 сентября, 2026
    • 16:11
    Ильхам Алиев отметил важность партнерства с Британией в сфере поставок современных вооружений

    Президент Ильхам Алиев, говоря о перспективах сотрудничества с ведущими компаниями в вопросах поставок в Азербайджан современных вооружений и оборудования, отметил важность партнерства с Великобританией.

    Как сообщает Report, об этом глава государства заявил 30 сентября, принимая государственного министра по вопросам обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии лорда Вернона Коакера.

    Ильхам Алиев отметил, что в Азербайджане инвестиции в оборонную промышленность осуществляются уже более 20 лет, в этой сфере налажено производство продукции как для внутреннего потребления, так и для экспорта.

    Коснувшись перспектив сотрудничества с ведущими компаниями в вопросах поставок в Азербайджан современных вооружений и оборудования, а также создания совместных предприятий в нашей стране, глава государства в этой связи подчеркнул важность партнерства с Соединенным Королевством.

    Ильхам Алиев Лорд Вернон Коакер Великобритания Вооружение и техника Азербайджано-британские отношения
    İlham Əliyev müasir silahların ölkəyə gətirilməsi ilə bağlı Birləşmiş Krallıqla tərəfdaşlığın önəmini qeyd edib
    Ilham Aliyev highlights importance of partnership with UK regarding delivery of modern weapons
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