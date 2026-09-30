Ильхам Алиев отметил важность партнерства с Британией в сфере поставок современных вооружений
- 30 сентября, 2026
- 16:11
Будьте в курсе главных новостей!
Президент Ильхам Алиев, говоря о перспективах сотрудничества с ведущими компаниями в вопросах поставок в Азербайджан современных вооружений и оборудования, отметил важность партнерства с Великобританией.
Как сообщает Report, об этом глава государства заявил 30 сентября, принимая государственного министра по вопросам обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии лорда Вернона Коакера.
Ильхам Алиев отметил, что в Азербайджане инвестиции в оборонную промышленность осуществляются уже более 20 лет, в этой сфере налажено производство продукции как для внутреннего потребления, так и для экспорта.
Коснувшись перспектив сотрудничества с ведущими компаниями в вопросах поставок в Азербайджан современных вооружений и оборудования, а также создания совместных предприятий в нашей стране, глава государства в этой связи подчеркнул важность партнерства с Соединенным Королевством.