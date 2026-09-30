İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    İlham Əliyev müasir silahların ölkəyə gətirilməsi ilə bağlı Birləşmiş Krallıqla tərəfdaşlığın önəmini qeyd edib

    Xarici siyasət
    • 30 sentyabr, 2026
    • 15:35
    İlham Əliyev müasir silahların ölkəyə gətirilməsi ilə bağlı Birləşmiş Krallıqla tərəfdaşlığın önəmini qeyd edib

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev müasir silahların Azərbaycana gətirilməsi ilə bağlı Birləşmiş Krallıqla tərəfdaşlığın önəmindən bəhs edib.

    "Report" xəbər verir ki, dövlət başçısı bu barədə sentyabrın 30-da Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının müdafiə üzrə dövlət naziri Lord Vernon Kioakeri qəbul etdiyi zaman bildirib.

    Prezident ölkədə 20 ildən çoxdur ki, müdafiə sənayesinə sərmayə qoyulduğunu, artıq bu sahədə istehlak və ixrac üçün məhsulların istehsal olunduğunu deyib.

    Dövlət başçısı müasir silah və avadanlıqların Azərbaycana gətirilməsi, həmçinin ölkədə birgə müəssisələrinin yaradılması ilə bağlı aparıcı şirkətlərlə perspektiv əməkdaşlığa toxunub, bu xüsusda Birləşmiş Krallıqla tərəfdaşlığın önəmini vurğulayıb.

    İlham Əliyev Lord Vernon Kioaker Silah-sursat Böyük Britaniya
    Ильхам Алиев отметил важность партнерства с Британией в сфере поставок современных вооружений
    Ilham Aliyev highlights importance of partnership with UK regarding delivery of modern weapons
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