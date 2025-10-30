Ильхам Алиев не намерен участвовать в саммите ЕПС в Армении в 2026 году

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не намерен участвовать в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), который пройдет в Армении в мае 2026 года.

Как передает Report, об этом пишет Caliber.Az со ссылкой на источники.

"Нынешний уровень двусторонних отношений пока не позволяет рассматривать визит президента Алиева в Ереван как актуальный шаг. Азербайджан исходит из принципа реальных действий. Визит на высшем уровне без подписанного договора (мирного договора - ред.) и без запуска практических механизмов мог бы создать ложное впечатление о завершённости процесса. Пока юридическая база не оформлена и обязательства не начали исполняться, подобные шаги были бы преждевременными", - пишет Caliber.Az.

При этом отмечается, что перспектива визитов на высшем уровне в будущем не исключается. "Наоборот, после подписания и начала исполнения мирного договора это станет логичным продолжением процесса. Сейчас же необходимы практические шаги по выполнению ранее согласованных обязательств, что позволит закрепить мир не только де-факто, но и де-юре", - подчеркивает Caliber.Az.

Отметим, что 27 октября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что власти Армении пригласили президента Азербайджана Ильхама Алиева принять участие в саммите Европейского политического сообщества, запланированном на май 2026 года в Ереване. Мирзоян уточнил, что "в настоящее время ведётся документирование" соответствующего приглашения.