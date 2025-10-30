Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Ильхам Алиев не намерен участвовать в саммите ЕПС в Армении в 2026 году

    Внешняя политика
    • 30 октября, 2025
    • 14:22
    Ильхам Алиев не намерен участвовать в саммите ЕПС в Армении в 2026 году

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев не намерен участвовать в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), который пройдет в Армении в мае 2026 года.

    Как передает Report, об этом пишет Caliber.Az со ссылкой на источники.

    "Нынешний уровень двусторонних отношений пока не позволяет рассматривать визит президента Алиева в Ереван как актуальный шаг. Азербайджан исходит из принципа реальных действий. Визит на высшем уровне без подписанного договора (мирного договора - ред.) и без запуска практических механизмов мог бы создать ложное впечатление о завершённости процесса. Пока юридическая база не оформлена и обязательства не начали исполняться, подобные шаги были бы преждевременными", - пишет Caliber.Az.

    При этом отмечается, что перспектива визитов на высшем уровне в будущем не исключается. "Наоборот, после подписания и начала исполнения мирного договора это станет логичным продолжением процесса. Сейчас же необходимы практические шаги по выполнению ранее согласованных обязательств, что позволит закрепить мир не только де-факто, но и де-юре", - подчеркивает Caliber.Az.

    Отметим, что 27 октября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что власти Армении пригласили президента Азербайджана Ильхама Алиева принять участие в саммите Европейского политического сообщества, запланированном на май 2026 года в Ереване. Мирзоян уточнил, что "в настоящее время ведётся документирование" соответствующего приглашения.

    Ильхам Алиев Армения саммит Европейского политического сообщества
    İlham Əliyev ASB-nin 2026-cı ildə Ermənistanda keçiriləcək sammitində iştirak etmək niyyətində deyil
    Ilham Aliyev not planning to attend EPC summit in Armenia in 2026

    Последние новости

    14:53

    Состояние народного артиста Ядигара Мурадова остается тяжелым

    Искусство
    14:45

    Эльдар Азизов: Среди чиновников встречаются случаи измены и злоупотребления властью

    Внутренняя политика
    14:42

    Глава треста по обслуживанию гражданского населения получил выговор

    Внутренняя политика
    14:29
    Фото

    В Баку обсудили бельгийский колониализм в Центральной Африке и его последствия

    Внешняя политика
    14:28

    Азербайджан и Великобритания подписали План оборонного сотрудничества на 2026/27 год

    Армия
    14:22

    Ильхам Алиев не намерен участвовать в саммите ЕПС в Армении в 2026 году

    Внешняя политика
    14:21
    Фото

    Прибывшим в село Венгли Агдеринского района жителям вручены ключи - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    14:17

    Бразильский ученый: Мировое сообщество должно заставить Бельгию признать преступления в ДР Конго

    Внешняя политика
    14:10
    Фото
    Видео

    В Гарадагском районе похоронен шехид I Карабахской войны Фикрет Азизов - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    Лента новостей