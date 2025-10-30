İlham Əliyev ASB-nin 2026-cı ildə Ermənistanda keçiriləcək sammitində iştirak etmək niyyətində deyil
- 30 oktyabr, 2025
- 14:28
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin (ASB) 2026-cı ilin may ayında Ermənistanda keçiriləcək sammitində iştirak etmək niyyətində deyil.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Caliber.Az" mənbələrə istinadən yazıb.
"İkitərəfli münasibətlərin hazırkı səviyyəsi Prezident Əliyevin İrəvana səfərini aktual addım kimi nəzərdən keçirməyə hələlik imkan vermir. Azərbaycan real fəaliyyət prinsipindən çıxış edir. Saziş (sülh sazişi - red.) imzalanmadan və praktiki mexanizmlər işə salınmadan yüksək səviyyəli səfər prosesin tamamlanması ilə bağlı yanlış təəssürat yarada bilərdi. Hüquqi baza rəsmiləşdirilmədən və öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə başlanılmadan bu cür addımların atılması hələ tezdir", - "Caliber.Az" qeyd edib.
Eyni zamanda, qeyd olunub ki, gələcəkdə yüksək səviyyədə səfərlərin həyata keçirilməsi perspektivi istisna edilmir.
"Əksinə, sülh sazişinin imzalanmasından və icrasına başlanılmasından sonra bu, prosesin məntiqi davamı olacaq. İndi isə daha əvvəl razılaşdırılmış öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün praktiki addımlar atılmalıdır ki, bu da sülhü təkcə de-fakto deyil, həm də de-yure möhkəmləndirəcək", - "Caliber.Az" vurğulayıb.
Qeyd edək ki, Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan oktyabrın 27-də bildirib ki, hökumət Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi Avropa Siyasi Birliyinin 2026-cı ilin may ayında İrəvanda keçirilməsi planlaşdırılan sammitinə dəvət edib. O dəqiqləşdirib ki, "hazırda müvafiq dəvətin sənədləşdirilməsi üzərində iş gedir".