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Ильхам Алиев: Мы мобилизуем все силы для скорейшего возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои земли

Ильхам Алиев: Мы мобилизуем все силы для скорейшего возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои земли "Мы мобилизуем все силы и потенциал для скорейшего возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои земли".
Внешняя политика
5 октября 2022 г. 12:49
Ильхам Алиев: Мы мобилизуем все силы для скорейшего возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои земли

"Мы мобилизуем все силы и потенциал для скорейшего возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои земли".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на открытии первого национального градостроительного форума в Агдаме.

Глава государства отметил, что на освобожденных территориях реализуются крупномасштабные инфраструктурные проекты: "Вы видели Физулинский международный аэропорт, он был построен за восемь месяцев. В этом месяце мы планируем открыть Зангиланский международный аэропорт и в 2025 году сдать в эксплуатацию международный аэропорт в Лачыне".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: We concentrated and mobilized all our potential in order to return former IDPs as soon as possible
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Biz keçmiş məcburi köçkünlərin öz yurdlarına tezliklə qayıtması üçün bütün gücümüzü səfərbər edirik"

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