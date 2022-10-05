Ильхам Алиев: Мы мобилизуем все силы для скорейшего возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои земли

"Мы мобилизуем все силы и потенциал для скорейшего возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои земли".

"Мы мобилизуем все силы и потенциал для скорейшего возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои земли".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на открытии первого национального градостроительного форума в Агдаме.

Глава государства отметил, что на освобожденных территориях реализуются крупномасштабные инфраструктурные проекты: "Вы видели Физулинский международный аэропорт, он был построен за восемь месяцев. В этом месяце мы планируем открыть Зангиланский международный аэропорт и в 2025 году сдать в эксплуатацию международный аэропорт в Лачыне".