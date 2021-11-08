Ильхам Алиев: Именно решительная позиция президента Турции с первых дней войны показали миру, что Азербайджан не одинок

"Именно решительная позиция и заявления президента Турции с первых дней войны показали миру, что Азербайджан не одинок, Турция рядом с ним. Все это стало большой моральной поддержкой нашему народу и Армии".

"Именно решительная позиция и заявления президента Турции с первых дней войны показали миру, что Азербайджан не одинок, Турция рядом с ним. Все это стало большой моральной поддержкой нашему народу и Армии".

Как передает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Глава государства отметил, что недавний визит президента Турции в Физулинский и Зангиланский районы стал еще одним проявлением азербайджано-турецкого братства.

Главы государств подчеркнули, что победа стала очередной яркой страницей азербайджано-турецкого братства и единства.

В ходе телефонного разговора была выражена уверенность в том, что дружеские и братские отношения между нашими странами и дальше будут успешно развиваться во всех сферах, Азербайджан и Турция всегда будут рядом друг с другом.