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Ильхам Алиев: Именно решительная позиция президента Турции с первых дней войны показали миру, что Азербайджан не одинок

Ильхам Алиев: Именно решительная позиция президента Турции с первых дней войны показали миру, что Азербайджан не одинок "Именно решительная позиция и заявления президента Турции с первых дней войны показали миру, что Азербайджан не одинок, Турция рядом с ним. Все это стало большой моральной поддержкой нашему народу и Армии".
Внешняя политика
8 ноября 2021 г. 20:58
Ильхам Алиев: Именно решительная позиция президента Турции с первых дней войны показали миру, что Азербайджан не одинок
Ильхам Алиев

"Именно решительная позиция и заявления президента Турции с первых дней войны показали миру, что Азербайджан не одинок, Турция рядом с ним. Все это стало большой моральной поддержкой нашему народу и Армии".

Как передает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Глава государства отметил, что недавний визит президента Турции в Физулинский и Зангиланский районы стал еще одним проявлением азербайджано-турецкого братства.

Главы государств подчеркнули, что победа стала очередной яркой страницей азербайджано-турецкого братства и единства.

В ходе телефонного разговора была выражена уверенность в том, что дружеские и братские отношения между нашими странами и дальше будут успешно развиваться во всех сферах, Азербайджан и Турция всегда будут рядом друг с другом.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: "From the onset of war, Turkish president’s resolute position showed world that Azerbaijan is not alone"
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Müharibənin ilk günlərindən Türkiyə Prezidentinin qətiyyətli mövqeyi dünyaya göstərdi ki, Azərbaycan tək deyil"

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