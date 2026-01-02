Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева выразили соболезнования экс-президенту Латвии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева направили письмо с соболезнованиями бывшему президенту Латвийской Республики, сопредседателю Международного центра Низами Гянджеви Вайре Вике-Фрейберге.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Ваше превосходительство,
С чувством глубокой печали восприняли известие о кончине Вашего супруга и спутника жизни Имантса Фрейбергса.
Имантс Фрейбергс, прошедший плечом к плечу с Вами большой жизненный путь, был Вашим верным соратником, всегда находившимся рядом с Вами.
Разделяя Вашу скорбь в связи с этой тяжелой утратой, с глубокой скорбью выражаем соболезнования Вам и всем членам Вашей семьи, желаем терпения".
