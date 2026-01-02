İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Nizami Gəncəvi Mərkəzinin həmsədrinə başsağlığı veriblər

    Xarici siyasət
    • 02 yanvar, 2026
    • 15:31
    İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Nizami Gəncəvi Mərkəzinin həmsədrinə başsağlığı veriblər
    İlham Əliyev

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Latviyanın keçmiş Prezidenti, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri Vayra Vike-Freyberqaya başsağlığı veriblər.

    "Report" xəbər verir ki, başsağlığında deyilir:

    "Zati-aliləri,

    Həyat yoldaşınız, ömür-gün dostunuz İmants Freyberqsin vəfatı xəbərini dərin kədər hissi ilə qarşıladıq.

    Sizinlə birlikdə, çiyin-çiyinə böyük həyat yolu keçmiş İmants Freyberqs hər zaman Sizin yanınızda olmuş sadiq silahdaşınız idi.

    Bu ağır itki ilə əlaqədar dərdinizi bölüşür, Sizə, ailənizin bütün üzvlərinə dərin hüznlə başsağlığı verir, səbir diləyirik".

    İlham Əliyev Mehriban Əliyeva Vayra Vike-Freyberqaya Nizami Gəncəvi Mərkəzi

    Son xəbərlər

    15:59

    Zelenski Budanova Prezident Ofisinə başçılıq etməyi təklif edib

    Digər ölkələr
    15:52

    Ərdoğan və Tramp arasında telefon danışığı olacaq

    Region
    15:49

    Azərbaycan propilenin istehsalını 10 % artırıb

    Sənaye
    15:41

    Cənubi Koreyanın sabiq prezidentinin həbsi daha 6 ay uzadılıb

    Digər ölkələr
    15:31

    İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Nizami Gəncəvi Mərkəzinin həmsədrinə başsağlığı veriblər

    Xarici siyasət
    15:28

    Ötən gün ölkədə 5 odlu silah aşkarlanıb

    Hadisə
    15:15
    Rəy

    İranda etiraz dalğası - iqtisadi narazılıqdan sosial gərginliyə - ŞƏRH

    Analitika
    15:09
    Foto
    Video

    Cəlilabadın dağlıq kəndlərinə qar yağıb

    Ekologiya
    15:06

    "Beşiktaş" iki legioneri ilə yollarını ayırmaq istəyir

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti