Ильхам Алиев: ХСП между Азербайджаном и США является историческим документом

Хартия о стратегическом партнерстве (ХСП), подписанная 10 февраля 2026 года между правительствами США и Азербайджана, является историческим документом.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном единому плану действий под названием "Новая цифровая архитектура Азербайджана".

Подчеркнув, что Хартия уже опубликована в печати, глава государства сказал: "Каждый может ознакомиться с тем, что она (Хартия – ред.) включает, в том числе дата-центры, цифровизацию, искусственный интеллект и тесные связи с американскими компаниями в этой сфере. То есть это тоже наше преимущество".