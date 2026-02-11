Ильхам Алиев: ХСП между Азербайджаном и США является историческим документом
Внешняя политика
- 11 февраля, 2026
- 17:33
Хартия о стратегическом партнерстве (ХСП), подписанная 10 февраля 2026 года между правительствами США и Азербайджана, является историческим документом.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном единому плану действий под названием "Новая цифровая архитектура Азербайджана".
Подчеркнув, что Хартия уже опубликована в печати, глава государства сказал: "Каждый может ознакомиться с тем, что она (Хартия – ред.) включает, в том числе дата-центры, цифровизацию, искусственный интеллект и тесные связи с американскими компаниями в этой сфере. То есть это тоже наше преимущество".
