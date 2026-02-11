İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    İlham Əliyev: Azərbaycanın ABŞ ilə imzaladığı Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyası tarixi bir sənəddir

    Daxili siyasət
    • 11 fevral, 2026
    • 17:23
    İlham Əliyev: Azərbaycanın ABŞ ilə imzaladığı Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyası tarixi bir sənəddir

    Azərbaycanın ABŞ ilə imzaladığı Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyası tarixi bir sənəddir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev "Azərbaycanın yeni rəqəmsal arxitekturası" adlı vahid fəaliyyət planına həsr olunmuş müşavirədə deyib.

    Dövlət başçısı hazırda konkret layihələr üzərində işlənildiyini söyləyib:

    "İndi konkret layihələr üzərində işləyirik və rəqəmsallaşma, süni intellekt sahələrində aparıcı şirkətlərin səhmlərinin bir hissəsi də dediyim ən böyük Amerika fondlarının sərəncamındadır. Bu, bizim böyük üstünlüyümüzdür. O cümlədən dünən bu binada Amerika Hökuməti ilə Azərbaycan Hökuməti arasında imzalanmış Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyası da bu üstünlüyü bizə təmin edir. Bu Xartiya tarixi bir sənəddir. Bu, artıq mətbuatda da dərc edilib, hər kəs görə bilər nədən ibarətdir, o cümlədən data mərkəzləri, rəqəmsallaşma, süni intellekt və bu sahədəki Amerika şirkətləri ilə sıx əlaqələrimiz. Yəni bu da bizim üstünlüyümüzdür".

    İlham Əliyev Azərbaycanın yeni rəqəmsal arxitekturası Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyası ABŞ
    Ильхам Алиев: ХСП между Азербайджаном и США является историческим документом
    President: Charter on Strategic Partnership signed between US and Azerbaijani Governments is a historic document

    Son xəbərlər

    18:57

    Zelenski ABŞ ilə danışıqların yeni raundu barədə məlumat verib

    Digər ölkələr
    18:56
    Foto

    Azərbaycan "Microsoft"la Rəqəmsal Bacarıq Mərkəzinin yaradılmasını müzakirə edib

    İKT
    18:54

    Azərbaycan çempionatında sərbəst güləş üzrə ilk finalçılar məlum olub

    Fərdi
    18:46
    Foto

    Azərbaycanda su obyektlərinin mühafizəsi istiqamətində tədbirlər gücləndirilir

    Daxili siyasət
    18:40

    "Kinobox" və "Mahnı TV"yə lisenziya verilib

    Media
    18:37
    Foto

    Bakıda macar qobelen ustası Juja Perelinin fərdi sərgisi açılıb

    Mədəniyyət siyasəti
    18:31
    Foto

    Ümumdünya Xəstələr Günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib

    Sağlamlıq
    18:29
    Foto

    Dövlət Miqrasiya Xidmətində Qlobal Pakta dair məsləhətləşmələr aparılıb

    Xarici siyasət
    18:26
    Foto

    Azərbaycan BƏƏ ilə qarşılıqlı investisiyaların artırılmasını müzakirə edib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti