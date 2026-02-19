İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    ABŞ Prezidenti İlham Əliyev və Nikol Paşinyana sülh yaratdıqlarına görə təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    • 19 fevral, 2026
    • 18:48
    ABŞ Prezidenti İlham Əliyev və Nikol Paşinyana sülh yaratdıqlarına görə təşəkkür edib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyana sülh yaratdıqlarına görə təşəkkür edib.

    "Report"un məlumatına görə, o bunu Sülh Şurasının ilk iclasında bəyan edib.

    "İki ölkə arasında 32 il münaqişə var idi. Buna 24 saat içində son qoyduq", - o deyib.

    D.Tramp İlham Əliyev və Nikol Paşinyana müraciət edərək "mən düşünürəm ki, siz artıq dostlaşmısınız" deyib.

    "Bu iki insan çox sərt adamdırlar və onlar arasında sülh yaratmaq elə də asan olmayıb. Mənim ofisimdə görüş başlayanda masanın əks istiqamətlərində əyləşmişdilər. Mən onlara yaxın oturmağa təklif etdim. Bir saatdan sonra yanbayan oturduq, əllər sıxıldı. İki ölkə arasında sülh yarandı. Mən bu günü heç zaman unutmayacam. Siz özünüzlə fəxr edə bilərsiniz. Çox gözəl nailiyyət ortaya qoymusunuz".

