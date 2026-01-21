Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Ильхам Алиев: Азербайджан присоединяется к Совету мира, разделяя его благородную миссию

    Внешняя политика
    • 21 января, 2026
    • 13:03
    Ильхам Алиев: Азербайджан присоединяется к Совету мира, разделяя его благородную миссию

    Президент Ильхам Алиев поблагодарил президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа за письмо с приглашением Азербайджанской Республики присоединиться к Совету мира в качестве страны-учредителя.

    Как сообщает Report, в письме Ильхама Алиева американскому президенту отмечено, что это приглашение принято "как знак взаимовыгодного и основанного на взаимном уважении партнерства между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки", а также как признание роли Азербайджана в продвижении мира и стабильности на региональном и глобальном уровнях.

    "Азербайджанская Республика присоединяется к Совету мира, разделяя его благородную миссию прекратить конфликт в секторе Газа и построить более безопасное и процветающее будущее для всех пострадавших от этого затянувшегося конфликта. Верю, что Совет мира станет эффективной международной организацией и с успехом выполнит возложенную на него миссию. Выражаю Вам искреннюю признательность за Ваше дальновидное руководство и усилия по укреплению мира. Желаю Вам удачи в исполнении обязанностей председателя Совета мира", - говорится в письме президента Азербайджана.

    Ильхам Алиев Дональд Трамп "Совет мира" сектор Газа
    İlham Əliyev: Azərbaycan Sülh Şurasına qoşularaq, onun nəcib missiyasını paylaşacaq
    President Ilham Aliyev: By joining the Board of Peace, Azerbaijan will share its noble mission

    Последние новости

    13:33

    Трамп надеется на сотрудничество с Ильхамом Алиевым в стремлении достичь прочного глобального мира

    Внешняя политика
    13:32

    МЭА повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году

    Энергетика
    13:32

    Послы Словакии и Кыргызстана в Баку обсудили региональные вопросы

    Внешняя политика
    13:30

    ММ ратифицирует соглашение о сотрудничестве в таможенной сфере между Азербайджаном и Иорданией

    Милли Меджлис
    13:28

    Натиг Мамедли: В Азербайджане сформирован механизм борьбы с дезинформацией

    Внутренняя политика
    13:22

    Милли Меджлис ратифицирует Конвенцию о безопасности труда

    Милли Меджлис
    13:21

    В Баку начался суд над пластическим хирургом и анестезиологом

    Происшествия
    13:20

    МЭА повысило прогноз роста мировых поставок нефти в 2026 году до 2,5 млн баррелей

    Энергетика
    13:19

    На матч "Карабах" - "Айнтрахт" продано более 26 тыс. билетов

    Футбол
    Лента новостей